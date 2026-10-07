Москва7 окт Вести.Системе спутников Илона Маска Starlink Россия противопоставила собственную под названием "Рассвет". Она может использоваться как в гражданских, так и в военных целях. О новой российской системе KP.RU рассказал разработчик спутников, лауреат Госпремии, доктор технических наук Александр Никитин.

Российский "Рассвет" имеет все шансы обойти Starlink по целому ряду параметров, считает ученый.

Первое - у "Рассвета" выше орбита, что дает больший охват Земли каждым спутником без ущерба для качества сигнала. Второе - масса каждого спутника у "Рассвета" в 10 раз меньше, чем у Starlink. У нас - 80 кг, у них - 800. Это позволяет нам запускать больше аппаратов одной ракетой и снижает стоимость вывода на орбиту. И третье преимущество - межспутниковая лазерная связь. Лазер передает гораздо большие объемы информации, чем радиоканалы, и дает более высокую степень защиты. А это особенно важно в условиях боевых действий объяснил Никитин

Создание "Рассвета" подстегнуло, прежде всего, подключение Starlink к обеспечению боевых возможностей ВСУ. Россия встали перед необходимостью найти адекватный ответ и создать более эффективные космические инструменты.

Связь сегодня - это не вспомогательный элемент, а основа всей военной архитектуры. Кто контролирует передачу данных, тот контролирует поле боя, темп и эффектвиность применения оружия, оснащенного искусственным интеллектом. Тот, в конечном счёте, поворачивает в свою пользу исход конфликтов. Уже нельзя не понимать, что 10 тысяч аппаратов Starlink на орбите - это не цифра, это глобальное влияние! Это вызов для России, который нельзя прозевать говорит создатель спутников

Уже сегодня развертывание спутников "Рассвет" раз в 5 ускоряет принятие решений о высокоточных ударах по позициям ВСУ, оборонным заводам и складам, по мостам и энергетике, говорит ученый. Судя по последним атакам "Гераней" по мостам в Киеве и портам в Одесской области точность ударов резко выросла. А кроме того у ВС РФ появился мощный космический разведчик, который лишает Starlink многих преимуществ, на которых держались ВСУ.

В марте 2026-го Россия запустила с космодрома Плесецк всего 16 спутников «Рассвета» и теперь вряд ли останется на обочине прогресса, уверен Никитин.

Ранее бывший глава Google и технический консультант Эрик Шмидт заявил, что запуск российской низкоорбитальной спутниковой группировки "Рассвет" может дать России значительное преимущество в конфликте с Украиной.