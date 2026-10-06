Москва6 окт Вести.Российская спутниковая система связи "Рассвет" помогла жителям села в Арктике в рамках эксперимента принять участие в электронном голосовании во время выборов в 2026 году. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал генеральный директор "ИКС Холдинг", сооснователь и руководитель "Бюро 1440" Алексей Шелобков.

По его словам, система "Рассвет" развивается, новые спутники выходят на орбиту, планируются новые пуски аппаратов.

Недавно был публичный эксперимент, когда в рамках Единого дня голосования жители села в Арктике смогли получить доступ в интернет через наш терминал… Там не было никакой связи, а теперь там современная связь, низкие задержки. Не только связь, но и вся инфраструктура электронного голосования насквозь проработала с авторизацией, поэтому это был полезный, эффективный и публичный эксперимент сообщил Шелобков на ежегодном IT-форуме "Цифровые решения"

Система "Рассвет" предназначена для широкополосной передачи данных в любую точку планеты. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что она не уступает американской Starlink, а в некоторых аспектах, возможно, даже превосходит ее. Начало коммерческой эксплуатации сервиса запланировано в 2027 году.

IT-форум "Цифровые решения" проходит в Национальном центре "Россия" с 6 по 10 октября. В форуме примут участие представители власти, бизнес и IТ-сообществ. В деловой программе заявлено более 120 сессий. В том числе запланирован II Глобальный цифровой форум, который посетят 700 иностранных участников из примерно сотни стран.