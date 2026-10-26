Москва26 окт Вести.В Белоруссии в ближайшие недели стартуют испытания российского сервиса низкоорбитальной спутниковой связи от аэрокосмической компании "Бюро 1440", входящей в "ИКС Холдинг". Об этом рассказал глава "ИКС Холдинга" Алексей Шелобков.

В интервью ТАСС он отметил, что компания ведет переговоры и с другими странами, поскольку спутниковая группировка "Бюро 1440" строится как глобальная.

В ближайшие недели мы с "Белинтерсатом" начнем тестирование для проверки работоспособности сервиса с территории Республики Беларусь сказал Шелобков

Заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам "Бюро 1440" Дмитрий Агафонов ранее подчеркнул, что компания собирается оснастить терминалами спутниковой связи несколько тысяч российских поездов. Он добавил, что в 2027 году терминалами будут оснащены более 500 составов.