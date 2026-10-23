В "Бюро 1440" объяснили, как будут покрывать связью территорию РФ

В "Бюро 1440" рассказали, как планируют покрывать связью территорию РФ В "Бюро 1440" объяснили, как будут покрывать связью территорию РФ

Москва23 окт Вести.Полярное построение будет использовано для низкоорбитальной группировки спутников "Бюро 1440". Оно позволяет максимально быстро достичь как можно более полного покрытия на территории РФ, рассказал ИС "Вести" заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам "Бюро 1440" Дмитрий Агафонов.

По его словам, такое построение спутников позволит обеспечить лучше покрытие в Северном полушарии, в котором лежит территория России.

У нас низкоорбитальная группировка, но при этом выбрано полярное построение. Оно позволяет максимально быстро достичь покрытия внутри суток максимально полного на территории России, которая находится в Северном полушарии. Хотя общий порядок и общая архитектура, безусловно, обеспечивают глобальное покрытие. Но в целом, все верно, северные регионы получат связь гораздо раньше, чем условный Экватор сказал Агафонов

Ранее генеральный директор ООО "ИКС Холдинг" Алексей Шелобков рассказал, что операторы вводят в эксплуатацию национальные станции 5G. Он отметил, что скоро покрытие будет полноценным.