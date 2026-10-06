Москва6 окт Вести.Операторы уже вводят в эксплуатацию отечественные станции 5G, постепенно покрытие будет полноценным. Об этом генеральный директор ООО "ИКС Холдинг", сооснователь и руководитель "Бюро 1440" Алексей Шелобков сообщил в интервью ИС "Вести" на полях ежегодного IT-форума "Цифровые решения".

Он отметил, что сейчас 5G запущен в режиме технейтральности, то есть включен на существующих базовых станциях.

Одновременно с этим операторы тестируют и вводят в эксплуатацию отечественные базовые станции 5G. Другое дело, что для того, чтобы действительно работать с 5G, необходима поддержка со стороны абонентского устройства телефона. … Но важно то, что действительно базовые станции поддержки 5G - отечественные, они разработаны, они протестированы. Операторы в рамках своих планов начинают их разворачивать, и поэтому будем видеть сочетание, как базовых станций, работающих в режиме технейтральности, сочетание LTE и 4G, 5G в одном диапазоне, как бы, работающих вместе, так и новые базовые станции 5G. Постепенно, конечно, покрытие будет полноценным, и такая связь появится у всех заявил Шелобков

Ранее сообщалось, что "Мегафон" запустил функционал для использования услуги 5G на устройствах, которые не поддерживают стандарт связи. Опцию можно активировать на сайте или в личном кабинете приложения.