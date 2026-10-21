Москва21 октВести.Сервисы 5G заработали уже в 36 российских городах, сообщил заместитель главы Минцифры Дмитрий Угнивенко.
На форуме "Спектр-2026" он отметил, что сервисы на первых этапах будут работать на ранее выделенных операторам частотах LTE.
На сегодня в 36 городах граждане имеют возможность воспользоваться современными услугами связи пятого поколениясказал Угнивенко
Ранее генеральный директор ООО "ИКС Холдинг", сооснователь и руководитель "Бюро 1440" Алексей Шелобков рассказал, что в следующем году в РФ будут работать сотни базовых станций 5G, а в ближайшие годы их процент станет доминирующим.