Москва21 окт Вести.Российские операторы связи к настоящему моменту оформили около 140 из 511 лицензий на оказание услуг связи пятого поколения в выделенных полосах частот 4,63–4,99 ГГц. Об этом сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Олег Терляков в ходе форума "Спектр-2026".

По его словам, которые приводит РБК, сейчас в России зарегистрировано почти 6 тысяч радиоэлектронных средств стандарта 5G в 52 населенных пунктах. Терляков уточнил, что больше всего соответствующих устройств приходится на Москву, Санкт-Петербург, а также Ленинградскую и Волгоградскую области.

Сейчас фактическое покрытие сетями связи пятого поколения ограничено точечными зонами крупных городов сказал он

Ранее эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества объяснили, что главное отличие 5G от предыдущих поколений - не просто скорость, а минимальная задержка сигнала. Еще одним преимуществом специалисты назвали устойчивость к нагрузкам.