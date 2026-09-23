Москва23 сен Вести.В 16 городах России уже работают сети пятого поколения, быстрым мобильным интернетом обеспечены около 10 миллионов россиян. 5G обещают запустить еще в 50 городах до конца года. В беседе с RT эксперты Центра цифровой экспертизы Роскачества пояснили, что главное отличие 5G от предыдущих поколений — не просто скорость, а минимальная задержка сигнала.

Если у 4G задержка составляла около 30-40 мс, то у 5G этот показатель падает до 1-10 мс. Для обычного пользователя это означает практически мгновенный отклик: видео загружается без буферизации, онлайн-игры работают без лагов, а видеозвонки идут без задержек пояснили эксперты

Кроме того, по данным специалистов Роскачества, пропускная способность сети возросла в разы. В ведомстве отметили, что скачивание фильма в высоком качестве занимает теперь не минуты, а секунды.

Еще одним преимуществом является устойчивость к нагрузкам. В местах массового скопления людей, где 4G-сети часто не справляется, 5G продолжает работать стабильно.

По словам специалистов, на достигнутом операторы и власти останавливаться не намерены. Так, до конца года 5G планируется запустить еще в 50 городах России. Для владельцев Android это плюс: сеть расширяется, тарифы постепенно подтягиваются, а сами устройства к новому стандарту уже готовы.

Однако ситуация с iPhone сложнее. По данным аналитиков, на сентябрь 2026 года Apple официально не указывает 5G среди поддерживаемых функций для российских операторов связи.

Если вы купили новый iPhone и находитесь в зоне покрытия 5G, воспользоваться сетью не получится — производитель не сертифицировал эту функцию для российских операторов пояснили специалисты

Отмечается, что в настоящее время представители Минцифры ведут переговоры с американской компанией Apple по вопросу подключения 5G для пользователей iPhone в России.

А пока проверьте, есть ли ваш город в списке покрытия 5G. Сделать это можно через сайт своего сотового оператора. Если да, и у вас современный Android — добро пожаловать в новую сеть. Если iPhone — придется подождать заключили в Роскачестве

Ранее ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин рассказал, что для большинства (80%) россиян сети пятого поколения (5G) станут доступны не раньше 2030-2031 годов.