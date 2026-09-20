Эксперт Муртазин: 5G станет доступен большинству россиян не раньше 2030 года

Эксперт рассказал, когда большинство россиян получат доступ к 5G Эксперт Муртазин: 5G станет доступен большинству россиян не раньше 2030 года

Москва20 сен Вести.Для большинства (80%) россиян сети пятого поколения (5G) станут доступны не раньше 2030-2031 годов, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Как уточнил эксперт, слова которого приводит РИА Новости, для использования 5G необходимо два условия: наличие смартфона с поддержкой соответствующего стандарта и нахождение пользователя в зоне покрытия сети.

Любой стандарт развивается постепенно. Соответственно, если мы говорим про тотальный доступ, это 2030–2031 год, где-то 80% населения потенциально будут иметь доступ сказал Муртазин

Коммерческая эксплуатация сетей 5G в России началась в сентябре 2026 года. На начальном этапе технология заработала в 16 городах, где суммарно проживает около 10 миллионов человек. До конца года прорабатывается вопрос о запуске сети пятого поколения еще в 50 городах.

Ранее стало известно, что Минцифры ведет переговоры с Apple о запуске 5G на iPhone в России.