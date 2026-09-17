IT-эксперт Дворянский: 5G на Apple в РФ может появиться через несколько месяцев

5G на iPhone в России: эксперты назвали возможные сроки внедрения IT-эксперт Дворянский: 5G на Apple в РФ может появиться через несколько месяцев

Москва17 сен Вести.Внедрение 5G на устройства Apple в России может занять несколько месяцев после того, как Минцифры и американская корпорация достигнут окончательных договоренностей. Такое предположение в беседе с "Абзацем" высказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский.

По его словам, вся необходимая инфраструктура и технические возможности для этого уже существуют.

Это относительно короткий период. Для этого не нужно глобально перестраивать архитектуру Apple, наша инфраструктура к этому тоже готова. Поэтому здесь исключительно вопрос договоренностей: когда все получится, внедрение займет совсем небольшой срок – скорее всего, несколько месяцев приводит "Абзац" слова Дворянского

Ранее в Минцифры сообщили, что пользователи продукции Apple стали еще на один шаг ближе к 5G: ведомство ведет переговоры с американской компанией о внедрении функции на устройствах в России. На прошлой неделе в стране запустили первые сети пятого поколения. Тогда в министерстве уточнили, что в ближайшее время 5G станет доступен на Android, а для владельцев iPhone все зависит от решения Apple.