Шадаев: Минцифры обсуждает с Apple подключение 5G для iPhone в РФ

Минцифры ведет переговоры с Apple о запуске 5G на iPhone в России Шадаев: Минцифры обсуждает с Apple подключение 5G для iPhone в РФ

Москва17 сен Вести.Министерство цифрового развития ведет переговоры с американской корпорацией Apple по вопросу подключения 5G для пользователей iPhone в России. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

Мы ведем переговоры с Apple, обсуждаем возможность подключения 5G на iPhone приводит агентство слова министра

На прошлой неделе в России запустили первые сети связи пятого поколения. Тогда в Минцифры отметили, что в ближайшее время 5G станет доступен для пользователей на Android, однако возможность использовать сеть владельцами iPhone зависит от решения Apple.

На текущий момент 5G запущен в 16 городах России и доступен 10 миллионам абонентов. Прорабатывается запуск еще в 50 городах до конца года.