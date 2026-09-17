Москва17 сенВести.Министерство цифрового развития ведет переговоры с американской корпорацией Apple по вопросу подключения 5G для пользователей iPhone в России. Об этом РИА Новости сообщил глава ведомства Максут Шадаев.
Мы ведем переговоры с Apple, обсуждаем возможность подключения 5G на iPhoneприводит агентство слова министра
На прошлой неделе в России запустили первые сети связи пятого поколения. Тогда в Минцифры отметили, что в ближайшее время 5G станет доступен для пользователей на Android, однако возможность использовать сеть владельцами iPhone зависит от решения Apple.
На текущий момент 5G запущен в 16 городах России и доступен 10 миллионам абонентов. Прорабатывается запуск еще в 50 городах до конца года.