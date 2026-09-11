Эксперт объяснил, во сколько россиянам обойдется 5G Аналитик Муртазин: технология 5G пока бесплатна для большинства пользователей

Москва11 сен Вести.Технология 5G для большинства абонентов пока бесплатна и входит в действующий тариф, заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с KP.RU.

По его данным, в зоне действия сетей уже проживают около 10 млн человек, масштабное расширение инфраструктуры запланировано на следующий год.

У большинства операторов это часть вашего тарифа, поэтому бесплатно. Но один из операторов берет за эту настройку 200 руб. в месяц поверх вашего тарифа пояснил специалист

Ранее эксперт рассказал, когда 5G получит массовое распространение в РФ.