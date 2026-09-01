Москва17 сенВести.Внедрение сети 6G в России возможно не ранее 2030 года. На текущем этапе все тесты проводятся в теории, а приоритетной задачей для операторов остается развитие 5G. Об этом сообщил РИА Новости гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
Да, 6G тестируется, но пока это больше теоретические выкладки, чем реальное воплощение. Учитывая тот факт, что операторы только-только начнут развертывание сетей пятого поколения на выделенных частотах, рассматривать реальное внедрение сети 6G можно не ранее 2030 года и позжеотметил эксперт
Тем временем 5G приходит в российские регионы. "Большая четверка" операторов связи запустила 5G в 16 городах, более 10 миллионам абонентов уже получили доступ к связи нового поколения. Расширение географии сети продолжается – до конца года планируется запуск этой сети еще в 50 городах.