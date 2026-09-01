Эксперт: сеть 6G в России могут запустить не ранее 2030 года Развитие 5G остается приоритетной задачей для российских операторов

Москва17 сен Вести.Внедрение сети 6G в России возможно не ранее 2030 года. На текущем этапе все тесты проводятся в теории, а приоритетной задачей для операторов остается развитие 5G. Об этом сообщил РИА Новости гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

Да, 6G тестируется, но пока это больше теоретические выкладки, чем реальное воплощение​​​. Учитывая тот факт, что операторы только-только начнут развертывание сетей пятого поколения на выделенных частотах, рассматривать реальное внедрение сети 6G можно не ранее 2030 года и позже отметил эксперт

Тем временем 5G приходит в российские регионы. "Большая четверка" операторов связи запустила 5G в 16 городах, более 10 миллионам абонентов уже получили доступ к связи нового поколения. Расширение географии сети продолжается – до конца года планируется запуск этой сети еще в 50 городах.