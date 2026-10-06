В следующем году будут работать сотни базовых станций 5G Шелобков: в следующем году будут работать сотни базовых станций 5G

Москва6 окт Вести.В следующем году в РФ будут работать сотни базовых станций 5G, а в ближайшие годы их процент станет доминирующим. Об этом генеральный директор ООО "ИКС Холдинг", сооснователь и руководитель "Бюро 1440" Алексей Шелобков сообщил в интервью ИС "Вести" на полях ИТ-форума "Цифровые решения".

Он отметил, что данное направление вышло из режима стартовой точки и стало серийным.

Мы видим, что сотни, тысячи базовых станций, они ежегодно производятся. … Сейчас наша задача вместе с нашими операторами выходить действительно уже в массовое покрытие. В следующем году мы, действительно, увидим, что сотни 5G станций будут работать с тысячами базовых станций 4G. И, конечно, мы увидим, что в ближайшие годы процент базовых станций станет не просто значимым, он станет доминирующим заявил Шелобков

Ежегодный ИТ-форум "Цифровые решения" проходит с 6 по 10 октября в Москве в Национальном центре "Россия". В программе — обсуждение искусственного интеллекта, цифровых платформ, цифровой инфраструктуры, кибербезопасности и ПО, образовательных и развлекательных сервисов.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявлял, что Россия планирует полностью перейти на отечественные станции 5G до 2032 года. По его словам, российская промышленность активно производит станции 5G, развитие цифровых технологий позволяет обеспечить цифровой суверенитет.