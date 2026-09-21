Оператор связи "Мегафон" открыл доступ к 5G для пользователей iPhone

"Мегафон" открыл доступ к 5G для пользователей iPhone Оператор связи "Мегафон" открыл доступ к 5G для пользователей iPhone

Москва21 сен Вести."Мегафон" запустил функционал для использования услуги 5G на устройствах, которые не поддерживают стандарт связи. Об этом ТАСС сообщил оператор.

Опцию можно активировать на сайте или в личном кабинете приложения.

Опции позволяют пользоваться интернетом на скорости 5G, даже если устройство не поддерживает такой стандарт связи, а также там, где сеть пятого поколения пока недоступна поделились в пресс-службе

Базовая опция обеспечивает ускорение мобильного интернета в 1,6 раза на всех устройствах, в том числе, на моделях iPhone.

На текущий момент 5G запущен в 16 городах России и доступен 10 миллионам абонентов. Прорабатывается запуск еще в 50 городах до конца года.