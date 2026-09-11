Москва11 сен Вести.Оператор МТС открыл абонентам доступ к пятому поколению связи в диапазоне 4,9 ГГц. Сеть заработала в пяти российских городах, сообщили в пресс-службе компании.

Доступ к сети получили жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Уфы. В столице она работает в 23 локациях, в Петербурге и Кронштадте – в 20. В других трех городах запустили по одной локации сети.

Ранее Минцифры России привело отзывы руководителей операторов о 5G. Среди них – отзыв гендиректора МТС Инессы Галактионовой, которая отметила, что сеть нового поколения открывает возможности для новых цифровых сервисов и промышленных решений.