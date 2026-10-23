Москва23 окт Вести."Бюро 1440" совместно с госкорпорацией "Росатом" решает задачу обеспечения связи для судов на Северном морском пути и в трансарктическом транспортном коридоре. Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам "Бюро 1440" Дмитрий Агафонов.

Мы работаем с Росатомом в части касающейся Северного морского пути, ледоколов и трансарктического транспортного коридора. Мы видим для себя задачу, и мы ее совместно решаем по обеспечению связи в рамках прохода этих судов. И, насколько я понимаю, сейчас очень серьезный фокус государственный, в том числе, туда направлен, потому что это один из логистических важных коридоров. Как я уже сказал, все, что касается земли и все, что касается работы на материке, безусловно, мы очень плотно, наверное, там чуть ли не с первых дней, работаем с представителями Якутии и локальными операторами связи, и с Мурманском, и в целом, если говорить о северных регионах, наверное, нету неохваченных территорий, с которыми мы находимся в контакте заявил Агафонов

Ранее Агафонов сообщил, что "Бюро 1440" планирует оснастить несколько тысяч российских поездов терминалами спутниковой связи.