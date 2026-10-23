Москва23 окт Вести.Маршруты РЖД часто пролегают там, где нет наземных сетей связи, поэтому в "Бюро 1440" решили разработать специализированный отраслевой терминал. Об этом ИС "Вести" рассказал заместитель Генерального директора по развитию бизнеса и продуктам "Бюро 1440" Дмитрий Агафонов.

Он добавил, что скорость связи будет составлять до одного гигабита в секунду.

РЖД в силу своей специфики обеспечивает огромное количество пассажиропотока внутри Российской Федерации. Объективно, часто маршруты пролегают там, где нет наземных сетей связи. И мы совместно стартовали проект по, с одной стороны, разработке специализированного терминала отраслевого. Он больше, он тяжелее, у него больше высокопропускная способность с точки зрения каналов. Мало, там до одного Гигабита в секунду. И он соответствует отраслевым требованиям, там очень много специфики, связанной с условиями эксплуатации, там и ударная нагрузка, и вибрации рассказал Агафонов

Он рассказал, что тестирование терминала происходит на специальном вагоне.

Железная дорога – это достаточно мощный транспортный сектор, который, очевидно, требует внимания, и мы уже с августа находимся в тестах уже на специальном вагоне-лаборатории, который курсирует по нескольким маршрутам Северо-Запада… Где мы проверяем уже не столько даже возможность оказывать сервис и доносить сигнал до абонентского терминала… Мы сейчас скорее смотрим на возможность интеграции и передачи этого сигнала внутри вагона. Потому что по сути один терминал устанавливается на состав из 10-15 вагонов, и нам необходимо дальше Wi-Fi раздать его до конечного пользователя, до пассажира. Поэтому мы смотрим на… конечный результат, который нас интересует, спутниковый сигнал опускать, поднимать мы умеем, нам важно теперь, чтобы конечный пользователь это получил заключил Агафонов

Ранее Агафонов рассказал, как "Бюро 1440" планирует покрыть связью территорию РФ. По его словам, выбранное построение спутников позволит обеспечить связь в Северном полушарии в кратчайшие сутки.