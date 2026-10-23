В "Бюро 1440" рассказали о работе с операторами мобильной связи "Бюро 1440": мобильные операторы пойдут вместе с нами в труднодоступные регионы

Москва23 окт Вести."Бюро 1440" работает с сотовыми операторами, которые в будущем смогут распространять связь своим абонентам даже в труднодоступных регионах при помощи спутниковой системы "Рассвет". Об этом в интервью информационной службе "Вести" сообщил заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам компании Дмитрий Агафонов.

Он отметил, что сейчас для подключения к интернету в удаленных регионах нужны наземные сети, которые не всегда удобно прокладывать, но со спутниковой связью такая проблема исчезнет.

Безусловно, идет работа с операторами связи, я имею в виду сотовых, мобильных операторов. Коллеги занимаются тем, что, по сути, предоставляют нам всем канал связи на смартфоны. Но для того, чтобы это случилось, им необходима установка базовой станции в локации, а ее нужно подключить наземными сетями связи. Ну, на примере той же Адыгеи, где 40% населения находится за пределами крупных населенных пунктов: там много лесов, гор и так далее, наземные каналы связи протягивать туда некомфортно. Соответственно, сотовые операторы вместе с нами пойдут в эти регионы. Мы для них – транспорт. Спутниковый канал предоставляет по сути доступ к сервису связи, а далее они его с помощью мобильной станции, собственно, раздают уже на конечного пользователя рассказал Агафонов

Ранее Агафонов сообщил, что "Бюро 1440" планирует оснастить несколько тысяч российских поездов терминалами спутниковой связи.