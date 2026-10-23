В "Бюро 1440" рассказали, как будет выглядеть система "Рассвет" В "Бюро 1440" объяснили, как будет работать спутниковая система "Рассвет"

Москва23 окт Вести.Российская спутниковая система "Рассвет" будет состоять из нескольких сотен космических аппаратов, находящихся на низкой орбите и связанных между собой терминалами лазерной связи. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил заместитель генерального директора по развитию бизнеса и продуктам "Бюро 1440" Дмитрий Агафонов.

По словам представителя компании, такая система обеспечит бесшовную передачу информации.

Мы говорим о нескольких сотнях космических аппаратов, которые находятся на низкой орбите и между собой связаны терминалами лазерной связи для того, чтобы обеспечить как раз вот эту бесшовную передачу информации из любой точки планеты до конечного адресата. Мы говорим о пользовательских устройствах. Это абонентские терминалы, мы представили на цифровых решениях линейку цифровых уже, соответственно, абонентских терминалов заявил Агафонов

Он отметил, что система будет включать решения задач в различных сферах, например, для геологоразведки или аварийно-спасательных служб.

Здесь были и стандартные решения, скажем так, это "1440.Ультра" – высокопроизводительный терминал для обеспечения коллективного доступа. Потому что мы понимаем, что, условно, установка одного терминала на старте позволит сразу закрыть потребности небольшой локации. Это и железнодорожная версия терминала "1440.Земля", и концепт малого терминала для тех групп, которые, соответственно, требуют мобильности при перемещении, но при этом хотели бы оставаться подключенными: геологоразведка, аварийно-спасательные службы и так далее сказал Агафонов

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что надеется, что спутниковая система "Рассвет" в скором времени заработает еще эффективнее.