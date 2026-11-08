Россия окончательно развернет спутниковую сеть "Рассвет" в 2027 году FT: Россия полноценно развернет сеть "Рассвет" в 2027 году

Москва8 ноя Вести.Россия ускоряет создание системы спутниковой связи "Рассвет", которая считается улучшенным аналогом Starlink. Полноценный запуск системы Москва рассчитывает осуществить в 2027 году. Об этом сообщает Financial Times.

Система "Рассвет" должна обеспечивать передачу видео и управление БПЛА в режиме реального времени и на больших расстояниях. Система также может применяться для передачи координат целей ракетным комплексам пишет издание

Экс-советник по вопросам обороны и разведки Украины Александр Данилюк считает, что главная опасность - не только в появлении альтернативы Starlink, а еще и в том, что недорогие ударные дроны могут превратиться в оружие, способное поражать движущиеся цели в глубине украинской территории.

По оценкам экспертов, сейчас «Рассвет» обеспечивает надежную связь около трех часов в сутки. Для полноценного развертывания сиситемы потребуется как минимум 16–17 запусков спутников.