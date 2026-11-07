На Украине заявили, что Россия использует спутники "Рассвет" в военных целях ГУР МО Украины: Россия использует спутники "Рассвет" в военных целях

Москва7 ноя Вести.Представитель украинского Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов сообщил об использовании Россией спутниковой системы "Рассвет" над украинской территорией. Об этом сообщает Reuters.

По данным украинской разведки, в 2026 году Россия вывела на орбиту 32 спутника "Рассвет" двумя партиями - в марте и июле. Россия использует эти спутники в военных целях сообщил Юсов

Российская спутниковая система "Рассвет" разработана как ответ спутниковой группировке Starlink Илона Маска, которую используют ВСУ. Во многом российская разработка превосходит американский аналог.

Ранее в интервью ИС "Вести" глава "ИКС Холдинга"», который разработал спутниковую систему, Алексей Шелобков рассказал об уникальной работе низкоорбитальной группировки российских спутников.