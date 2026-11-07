Москва7 нояВести.Представитель украинского Главного управления разведки (ГУР) Андрей Юсов сообщил об использовании Россией спутниковой системы "Рассвет" над украинской территорией. Об этом сообщает Reuters.
По данным украинской разведки, в 2026 году Россия вывела на орбиту 32 спутника "Рассвет" двумя партиями - в марте и июле. Россия использует эти спутники в военных целяхсообщил Юсов
Российская спутниковая система "Рассвет" разработана как ответ спутниковой группировке Starlink Илона Маска, которую используют ВСУ. Во многом российская разработка превосходит американский аналог.
Ранее в интервью ИС "Вести" глава "ИКС Холдинга"», который разработал спутниковую систему, Алексей Шелобков рассказал об уникальной работе низкоорбитальной группировки российских спутников.