Москва18 октВести.Россия через полгода сможет в режиме реального времени управлять беспилотниками "Герань" и другими высокоточными боеприпасами над всей территорией Украины благодаря развертыванию спутниковой группировки "Рассвет". Об этом в интервью ABC News сообщил советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов (Флеш).
По словам украинского эксперта, сейчас российская сторона получает временный доступ к спутниковой связи над территорией страны на 30–40 минут за проход, однако с выходом группировки на полную мощность операторы РФ смогут оперативно корректировать маршруты "Гераней", разведывательных дронов и управляемых снарядов "Бандероль" и "Дань-М".
Бескрестнов назвал проект "Рассвет" технологической угрозой номер один, предупредив, что существующие украинские системы РЭБ окажутся бесполезными против спутникового управления.