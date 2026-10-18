В Киеве назвали спутниковую сеть "Рассвет" главной технологической угрозой Советник Зеленского предупредил о бесполезности РЭБ против системы "Рассвет"

Москва18 окт Вести.Россия через полгода сможет в режиме реального времени управлять беспилотниками "Герань" и другими высокоточными боеприпасами над всей территорией Украины благодаря развертыванию спутниковой группировки "Рассвет". Об этом в интервью ABC News сообщил советник президента Украины по оборонным технологиям Сергей Бескрестнов (Флеш).

По словам украинского эксперта, сейчас российская сторона получает временный доступ к спутниковой связи над территорией страны на 30–40 минут за проход, однако с выходом группировки на полную мощность операторы РФ смогут оперативно корректировать маршруты "Гераней", разведывательных дронов и управляемых снарядов "Бандероль" и "Дань-М".

Бескрестнов назвал проект "Рассвет" технологической угрозой номер один, предупредив, что существующие украинские системы РЭБ окажутся бесполезными против спутникового управления.