Командир ВСУ назвал российскую систему "Рассвет" закатом для Украины Комбат Верес: запуск спутниковой группировки "Рассвет" станет закатом для Киева

Москва15 ноя Вести.Полноценный запуск спутниковой группировки "Рассвет" даст российской армии значительное преимущество перед Вооруженными силами Украины (ВСУ). Такое мнение высказал в беседе с украинскими СМИ командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем Украины Кирилл Верес.

Думаю, <…> это будет огромная проблема сказал Верес

По его словам, новая российская разработка "станет закатом" для украинских военных.

Ранее издание The Financial Times сообщило, что Москва ускоряет создание системы спутниковой связи "Рассвет", которая считается улучшенным аналогом Starlink. Полноценный запуск системы РФ планирует осуществить в 2027 году.