Москва15 нояВести.Полноценный запуск спутниковой группировки "Рассвет" даст российской армии значительное преимущество перед Вооруженными силами Украины (ВСУ). Такое мнение высказал в беседе с украинскими СМИ командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем Украины Кирилл Верес.
Думаю, <…> это будет огромная проблемасказал Верес
По его словам, новая российская разработка "станет закатом" для украинских военных.
Ранее издание The Financial Times сообщило, что Москва ускоряет создание системы спутниковой связи "Рассвет", которая считается улучшенным аналогом Starlink. Полноценный запуск системы РФ планирует осуществить в 2027 году.