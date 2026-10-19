Москва19 окт Вести.Вооруженные силы Украины полностью завязаны на работе с терминалами спутниковой связи Starlink, и при их отключении ВСУ столкнутся с огромными проблемами во всех сферах. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений Дмитрий Кузякин.

У них все вооруженные силы насквозь пропитаны этим самым Starlink. То есть у них, начиная от логистики и медицины, заканчивая артиллерией и, соответственно, средствами ПВО, – все на базе Starlink. Конечно, если отключат Starlink, все посыплется. ВСУ посыплется все, начиная от ударных средств, типа дронов, до средств управления войсками отметил эксперт

Также Кузякин подчеркнул, что терминалы Starlink на Украине не представляют угрозы для России благодаря отечественной системе радиоэлектронной борьбы "Волна-Купол-Гарант".

Взломанные терминалы [Starlink], которые используют ВСУ, уже не представляют для России сколько-нибудь серьезной опасности, потому что мы внедрили систему "Волна-Купол-Гарант". Мы прекратили работу Starlink сами над своей территорией. Мы подсвечиваем мощным излучением спутники, проходящие над нами. Они слепятся и не могут обрабатывать терминалы напомнил он

Ранее в Киеве назвали российскую спутниковую систему "Рассвет" главной технологической угрозой. По словам советник президента Украины по оборонным технологиям Сергея Бескрестнова, Россия через полгода сможет в режиме реального времени управлять беспилотниками "Герань" и другими высокоточными боеприпасами на всей территории Украины.