Эксперт Кузякин: Украина во всех вопросах делает ставку на других, но не на себя Эксперт Кузякин: Украина не надеется на себя, а делает ставку на другие страны

Москва16 окт Вести.Украина зависима от других государств. Страна во всех вопросах делает ставку на кого угодно, только не на себя. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил Дмитрий Кузякин, генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений.

Он привел в пример зависимость Киева от американских систем спутникового интернета Starlink.

Проблема-то для Украины останется, они зависимы от Starlink. А Starlink – это юрисдикция другой страны. Украина вообще во всех вопросах делает ставку на кого угодно, кроме как не на себя, то есть и по связям, и по вооружениям, и по подготовке личного состава, по войне дронов. У них как бы такой вот подход. У них ставка там на то, что они называют партнеры – дорогие партнеры сказал Кузякин

Россия, в отличие от Украины, сделала ставку на себя, отметил эксперт.

И поэтому, например, сейчас мы можем дронов производить неограниченное количество. Мы сейчас дронов производим больше, чем кто бы то ни был в мире. То есть мы больше Китая производим, мы больше Соединенных Штатов и целиком Европейского Союза. Если собрать все производимые дроны в мире, то мы, конечно, не будем на первом месте. Но если взять каждую страну отдельно или вот блок Европейского Союза как отдельную страну рассматривать, больше нас сейчас дронов не производит в мире никто… Потому что это ресурсы только наши. Мы здесь зависим только от количества специалистов, которые у нас есть, зависим от производственных мощностей, которые мы сами же и развиваем добавил Кузякин

Ранее бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что вся система боевого управления ВСУ обвалится при полном отключении Starlink. По его словам, это станет серьезным ударом для украинской армии.