Москва16 октВести.Украина зависима от других государств. Страна во всех вопросах делает ставку на кого угодно, только не на себя. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил Дмитрий Кузякин, генеральный директор и главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений.
Он привел в пример зависимость Киева от американских систем спутникового интернета Starlink.
Проблема-то для Украины останется, они зависимы от Starlink. А Starlink – это юрисдикция другой страны. Украина вообще во всех вопросах делает ставку на кого угодно, кроме как не на себя, то есть и по связям, и по вооружениям, и по подготовке личного состава, по войне дронов. У них как бы такой вот подход. У них ставка там на то, что они называют партнеры – дорогие партнерысказал Кузякин
Россия, в отличие от Украины, сделала ставку на себя, отметил эксперт.
И поэтому, например, сейчас мы можем дронов производить неограниченное количество. Мы сейчас дронов производим больше, чем кто бы то ни был в мире. То есть мы больше Китая производим, мы больше Соединенных Штатов и целиком Европейского Союза. Если собрать все производимые дроны в мире, то мы, конечно, не будем на первом месте. Но если взять каждую страну отдельно или вот блок Европейского Союза как отдельную страну рассматривать, больше нас сейчас дронов не производит в мире никто… Потому что это ресурсы только наши. Мы здесь зависим только от количества специалистов, которые у нас есть, зависим от производственных мощностей, которые мы сами же и развиваемдобавил Кузякин
Ранее бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров заявил, что вся система боевого управления ВСУ обвалится при полном отключении Starlink. По его словам, это станет серьезным ударом для украинской армии.