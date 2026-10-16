Вся система боевого управления ВСУ обвалится при полном отключении Starlink. Об этом ИС "Вести" рассказал руководитель центра журналистских расследований UKRleaks, бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.
По его словам, это будет серьезный удар для украинской армии.
С моей точки зрения, это реальный, единственный действенный рычаг для администрации США. Потому что вся система управления, боевого управления и связи ВСУ на линии фронта, она держится на Starlink. Если его выключить, это рухнет вся система боевого управления. То есть, это не значит, что солдаты будут сдаваться в плен, но руководство боевыми подразделениями, теми же там, условно говоря, какими-то пехотными батальонами на линии фронта и поддерживающими их артиллерией, беспилотниками, ракетными подразделениям, оно просто прекратится. И войска, не будут в состоянии эффективно оборонятьсясказал Прозоров
Кроме этого, экс-сотрудник СБУ перечислил страны, передающие Киеву данные для атак на РФ.