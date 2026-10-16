По его словам, это будет серьезный удар для украинской армии.

С моей точки зрения, это реальный, единственный действенный рычаг для администрации США. Потому что вся система управления, боевого управления и связи ВСУ на линии фронта, она держится на Starlink. Если его выключить, это рухнет вся система боевого управления. То есть, это не значит, что солдаты будут сдаваться в плен, но руководство боевыми подразделениями, теми же там, условно говоря, какими-то пехотными батальонами на линии фронта и поддерживающими их артиллерией, беспилотниками, ракетными подразделениям, оно просто прекратится. И войска, не будут в состоянии эффективно обороняться