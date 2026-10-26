Военный эксперт рассказал о потерях ВСУ при отключении Starlink Рамм: проблемы ВСУ при отключении Starlink будут колоссальными

Москва26 окт Вести.ВСУ при отключении Starlink столкнутся с колоссальными проблемами на фронте, заявил ИС "Вести" заместитель главного редактора интернет-проекта "Милитарист" Алексей Рамм.

Если говорить, что сейчас Украине отключат Starlink, то управление войсками серьезно нарушится, а, соответственно, начнутся проблемы на линии фронта. Проблемы украинских вооруженных формирований будут колоссальные. Потому что-они и до начала специальной военной операции каких-то более-менее надежных систем связи не имели сказал эксперт

Ранее сообщалось, что американский предприниматель Илон Маск опасается ударов по спутникам Starlink.

Кроме этого, стало известно, что без Starlink Украина потеряет 30% оборонительного и наступательного потенциалов.