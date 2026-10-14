Эксперт Бутырин: ВСУ могут "ослепнуть", если Зеленский не примет условия США

ВСУ предрекли "слепоту" из-за несговорчивости Зеленского Эксперт Бутырин: ВСУ могут "ослепнуть", если Зеленский не примет условия США

Москва14 окт Вести.Украинские войска могут оказаться "ослеплены и оглушены" из-за дальнейших ограничений работы Starlink, если Владимир Зеленский не согласится на условия США. Такой прогноз в беседе с RT сделал военный обозреватель Александр Бутырин.

По мнению эксперта, американский предприниматель Илон Маск может прислушаться к президенту США Дональду Трампу и продолжить ограничивать работу спутниковой системы на Украине.

До тех пор, пока Владимир Зеленский не будет сговорчивым и не примет условия США. Аналогов Starlink у европейцев нет. Выхода у Украины тоже нет заявил Бутырин

Он пояснил, что дальнейшие ограничения Starlink на линии боевого соприкосновения способны нарушить навигацию, связь и координацию между подразделениями ВСУ. Это, по его оценке, резко снизит эффективность боевых действий и затруднит проведение наступательных операций.

Бутырин считает, что Трамп таким образом может получить новый инструмент давления на Зеленского. Эксперт отметил, что ограничения поставок оружия ранее не дали желаемого результата, поскольку Киев мог получать вооружения из других стран. Однако компенсировать технологические ограничения, по его мнению, украинская сторона не сможет.

Ранее Вооруженным силам Украины (ВСУ) ограничили доступ к спутниковому интернету Starlink по запросу администрации президента США Дональда Трампа.