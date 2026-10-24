Маск заявил о немедленном крахе фронта Украины без Starlink Маск: отключение Starlink приведет к немедленному обрушению линии фронта Украины

Москва24 окт Вести.Отключение спутниковой связи Starlink может привести к немедленному обрушению украинской линии фронта, поделился мнением американский предприниматель, основатель SpaseX Илон Маск.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщал об ограничениях в работе спутникового оборудования Starlink и Starshield. Позже он заявил о восстановлении связи до прежнего уровня.

Если Starlink будет отключен, украинская линия фронта немедленно рухнет. Это не угроза, а лишь констатация факта написал Маск в соцсети X

По словам предпринимателя, Starlink остается критически важной для обороны Украины.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что не имеет отношения к ограничениям и не знает, кто выступил их инициатором. Позже он сообщил, что Украина вновь получила доступ к спутниковой связи. Ряд СМИ связывал восстановление доступа с разговором Трампа и Маска.