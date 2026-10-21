WSJ: Маск распорядился ограничить доступ Украины к Starshield WSJ: Маск решил замедлить скорость работы Starshield для Украины

Москва21 окт Вести.Американский предприниматель Илон Маск распорядился замедлить доступ Украины к спутниковой системе связи военного назначения Starshield. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Уточняется, что Маск и президент США Дональд Трамп выражали недовольство в связи с ударами киевского режима по российским НПЗ.

На прошлой неделе Маск ограничил скорость соединения для украинского оборудования… некоторые украинские ударные дроны и дроны-перехватчики оказались фактически бесполезными говорится в материале

Ранее миллиардер отметил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку.