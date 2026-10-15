Маск считает, что Зеленскому пора уходить

Маск заявил, что Зеленскому пора уйти в отставку Маск считает, что Зеленскому пора уходить

Москва15 окт Вести.Владимиру Зеленскому следует уйти в отставку. Такое мнение выразил американский предприниматель Илон Маск в соцсети X.

Миллиардер прокомментировал публикацию одного из пользователей соцсети, обратившего внимание на заявления Зеленского и предположившего, что главный страх главы киевского режима - завершение войны и проведение президентских выборов.

Зеленскому время уйти прокомментировал Маск публикацию

Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы тогда отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию.