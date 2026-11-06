Килинкаров: нападки на Трампа и Маска приближают Зеленского к концу

Экс-депутат Рады: роль "победителя" приближает Зеленского к концу Килинкаров: нападки на Трампа и Маска приближают Зеленского к концу

Москва6 ноя Вести.В последнее время глава киевского режима Владимир Зеленский неоднократно резко высказывался о президенте США Дональде Трампе и основателе компании SpaceX Илоне Маске. Подобное хамство может обернуться против него самого, заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Я считаю: прекрасно, что Зеленский чувствует себя победителем над [Дональдом] Трампом, над Илоном Маском. Он позволяет себе хамить в адрес одного и второго. Я думаю, тем быстрее наступит его конец сказал Килинкаров

Маск заявил, что Зеленскому пора уйти в отставку. Кроме того, он указал, что украинские элиты обогатились на сотнях миллиардов долларов, поступивших в страну.

Зеленский продолжает ошибаться, намеренно делая выпады в отношении Трампа и Маска в преддверии промежуточных выборов, считает спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.