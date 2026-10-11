Москва11 окт Вести.Необходимо покончить с "бесконечной взяточной мясорубкой" главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

В соцсети Х Дмитриев прокомментировал пост американского миллиардера Илона Маска, который он написал в прошлом году. В публикации предприниматель уличил Зеленского в желании вести вечную войну и продолжать бесконечную коррупционную мясорубку.

Нужно положить конец отвратительной "бесконечной взяточной мясорубке" Зеленского, как ее назвал Маск, которую поддерживают идеологически настроенные и коррумпированные поджигатели войны Британии и ЕС написал глава РФПИ

Накануне Маск указал, что глава киевского режима зашел слишком далеко. Также он согласился с президентом США Дональдом Трампом, который заявил, что на Украине пришло время выбрать нового лидера.