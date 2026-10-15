Москва15 окт Вести.Американский предприниматель Илон Маск хочет мира. На это указал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Так он прокомментировал пост Маска, в котором он заявил, что Владимир Зеленский должен уйти в отставку.

Илон Маск хочет мира написал Дмитриев

Ранее о необходимости отставки Зеленского заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Украине нужен новый лидер, чтобы достичь мира с Россией. В связи с этим глава Белого дома призвал провести в республике президентские выборы. В ответ Зеленский заявил, что это невозможно и обозначил условие, при котором он готов заняться этим вопросом.