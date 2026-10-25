Дмитриев назвал Маска миротворцем за его позицию по использованию Starlink

Дмитриев назвал Маска миротворцем Дмитриев назвал Маска миротворцем за его позицию по использованию Starlink

Москва25 окт Вести.Американский предприниматель Илон Маск, заявивший, что его технология Starlink не может использоваться Украиной для наступательных ударов, является миротворцем. Об этом на своей странице в социальной сети X написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Илон — миротворец. Он видит катастрофические последствия эскалационных шагов и понимает корыстные мотивы поджигателей войны отметил он

Дмитриев подчеркнул, что те, кто хотят продолжения военных действий на Украине, предлагают нереалистичные решения. Они маскируют их обманчивыми моральными лозунгами и используют для этого медийные ресурсы.

Ранее Дмитриев уже высказывался в поддержку Маска. Он указал, что Илон разоблачил ложь киевских разжигателей войны.