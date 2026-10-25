Москва25 октВести.Американский предприниматель Илон Маск, заявивший, что его технология Starlink не может использоваться Украиной для наступательных ударов, является миротворцем. Об этом на своей странице в социальной сети X написал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Илон — миротворец. Он видит катастрофические последствия эскалационных шагов и понимает корыстные мотивы поджигателей войныотметил он
Дмитриев подчеркнул, что те, кто хотят продолжения военных действий на Украине, предлагают нереалистичные решения. Они маскируют их обманчивыми моральными лозунгами и используют для этого медийные ресурсы.
Ранее Дмитриев уже высказывался в поддержку Маска. Он указал, что Илон разоблачил ложь киевских разжигателей войны.