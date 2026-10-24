Москва24 окт Вести.Илон Маск разоблачил ложь поджигателей войны из Киева насчет их якобы желания разрешить украинский конфликт, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал заявление Маска о том, что доступ киевского режима к гражданской спутниковой связи Starlink был приостановлен из-за использования этих систем в наступательных целях, что противоречит правилам ее использования пользования.

Илон разоблачает ложь поджигателей войны: при этом я испытываю лишь полное презрение к злобным поджигателям войны, которые напоказ демонстрируют свою добродетель, выступают за бесконечную бойню и не предлагают никаких реалистичных решений конфликта написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Кирилл Дмитриев похвалил Илона Маска за разоблачение коррупции киевского режима, назвав его слова блестящими и проницательными.