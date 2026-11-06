Москва6 нояВести.Американский предприниматель Илон Маск поздно прозрел, признав ошибкой использование возможностей спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в мессенджере MAX.
Таким образом политик прокомментировал репост на странице бизнесмена, в котором говорится, что корпорация SpaceX зря предоставляла киевскому режиму тысячи бесплатных терминалов Starlink.
Да, Маск прозрел поздно и признал ошибкой передачу возможностей Starlink для военных целей бандеровским тварям. Его хваленая связь применялась все время и для ударов по гражданским объектамнаписал Медведев
По мнению зампреда СБ, Маск все понимал с самого начала и стал участником конфликта на Украине.
Правда, понять и покаяться всегда лучше, чем жить до конца иудойрезюмировал Медведев
Ранее Маск обвинил Киев в нарушении условий использования Starlink. Как отметил предприниматель, украинские боевики использовали спутниковую связь для "наступательных ударов дронов с целью убийства людей".