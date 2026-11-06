"Поздно прозрел": Медведев отреагировал на репост Маска о Starlink для Киева Медведев: Маск поздно прозрел, признав ошибкой использование Starlink на Украине

Москва6 ноя Вести.Американский предприниматель Илон Маск поздно прозрел, признав ошибкой использование возможностей спутниковой связи Starlink на Украине. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в мессенджере MAX.

Таким образом политик прокомментировал репост на странице бизнесмена, в котором говорится, что корпорация SpaceX зря предоставляла киевскому режиму тысячи бесплатных терминалов Starlink.

Да, Маск прозрел поздно и признал ошибкой передачу возможностей Starlink для военных целей бандеровским тварям. Его хваленая связь применялась все время и для ударов по гражданским объектам написал Медведев

По мнению зампреда СБ, Маск все понимал с самого начала и стал участником конфликта на Украине.

Правда, понять и покаяться всегда лучше, чем жить до конца иудой резюмировал Медведев

Ранее Маск обвинил Киев в нарушении условий использования Starlink. Как отметил предприниматель, украинские боевики использовали спутниковую связь для "наступательных ударов дронов с целью убийства людей".