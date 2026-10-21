Дмитриев заявил, что Трамп ждет от Зеленского стремления к миру Дмитриев: Трамп хочет, чтобы Зеленский стремился к мирному урегулированию

Москва21 окт Вести.Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы глава киевского режима Владимир Зеленский стремился к мирному урегулированию конфликта на Украине. Таким мнением поделился спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Так глава РФПИ прокомментировал заявление американского лидера, который подчеркнул, что Киеву необходимо стремиться к урегулированию конфликта.

Президент Трамп хочет, чтобы Зеленский хотел мира написал Дмитриев в соцсети X

Накануне глава Белого дома отметил, что Украина не выдержит продолжительного конфликта с Россией. По его словам, простые украинцы не собираются дальше терпеть этот конфликт, а потому Зеленскому придется пойти на сделку.