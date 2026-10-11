Москва11 октВести.Перспектива провести выборы на Украине становится все более реалистичной, этому отчасти способствуют усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ранее Трамп заявил, что у Зеленского много раз была возможность согласиться на мирную сделку и помочь в урегулировании, однако украинский политик продолжает создавать проблемы всему миру.

В этой связи глава Белого дома добавил, что Зеленскому следует провести выборы, поскольку Украине нужен новый, договороспособный лидер.

Украинские выборы приближаются

написал Дмитриев на странице в соцсети X

Спецпредставитель российского лидера также прокомментировал слова Трампа о договоренности по дизельному топливу между США и Россией. Глава американского государства назвал это позитивным шагом для глобального энергетического рынка​​​.

Миротворческие усилия и ясный подход президента Трампа дают сильный импульс миру

написал Дмитриев

Он также отметил изменение нарратива британских СМИ, среди которых выделил, в частности, газету The Telegraph, которая поместила на передовицу воскресного номера призыв Трампа к замене Зеленского, без публикации фото последнего. Вместо этого редакция поместила на обложку воскресного приложения изображение актрисы Скарлет Йоханссон.