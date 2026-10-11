Дмитриев после слов Трампа о Зеленском: выборы на Украине приближаются

Дмитриев отметил усилия Трампа в урегулировании конфликта на Украине Дмитриев после слов Трампа о Зеленском: выборы на Украине приближаются

Москва11 окт Вести.Перспектива провести выборы на Украине становится все более реалистичной, этому отчасти способствуют усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ранее Трамп заявил, что у Зеленского много раз была возможность согласиться на мирную сделку и помочь в урегулировании, однако украинский политик продолжает создавать проблемы всему миру.

В этой связи глава Белого дома добавил, что Зеленскому следует провести выборы, поскольку Украине нужен новый, договороспособный лидер.

Украинские выборы приближаются написал Дмитриев на странице в соцсети X

Спецпредставитель российского лидера также прокомментировал слова Трампа о договоренности по дизельному топливу между США и Россией. Глава американского государства назвал это позитивным шагом для глобального энергетического рынка​​​.

Миротворческие усилия и ясный подход президента Трампа дают сильный импульс миру написал Дмитриев

Он также отметил изменение нарратива британских СМИ, среди которых выделил, в частности, газету The Telegraph, которая поместила на передовицу воскресного номера призыв Трампа к замене Зеленского, без публикации фото последнего. Вместо этого редакция поместила на обложку воскресного приложения изображение актрисы Скарлет Йоханссон.