Москва11 октВести.Перспектива провести выборы на Украине становится все более реалистичной, этому отчасти способствуют усилия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.
Такое мнение высказал спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Ранее Трамп заявил, что у Зеленского много раз была возможность согласиться на мирную сделку и помочь в урегулировании, однако украинский политик продолжает создавать проблемы всему миру.
В этой связи глава Белого дома добавил, что Зеленскому следует провести выборы, поскольку Украине нужен новый, договороспособный лидер.
Украинские выборы приближаютсянаписал Дмитриев на странице в соцсети X
Спецпредставитель российского лидера также прокомментировал слова Трампа о договоренности по дизельному топливу между США и Россией. Глава американского государства назвал это позитивным шагом для глобального энергетического рынка.
Миротворческие усилия и ясный подход президента Трампа дают сильный импульс мирунаписал Дмитриев
Он также отметил изменение нарратива британских СМИ, среди которых выделил, в частности, газету The Telegraph, которая поместила на передовицу воскресного номера призыв Трампа к замене Зеленского, без публикации фото последнего. Вместо этого редакция поместила на обложку воскресного приложения изображение актрисы Скарлет Йоханссон.