Дмитриев: слова Трампа о новом лидере для Украины - знаковое событие

Дмитриев назвал знаковыми слова Трампа о новом лидере для Украины Дмитриев: слова Трампа о новом лидере для Украины - знаковое событие

Москва10 окт Вести.Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал знаковыми и историческими слова президента США Дональда Трампа о том, что Украине нужен новый лидер.

Ранее Трамп раскритиковал главу киевского режима Владимира Зеленского за продолжение ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам и заявил, что Украине нужен новый лидер.

Президент Трамп присоединяется ко многим, кто считает, что Украине нужно руководство, действительно нацеленное на мир, а не на разжигание войны Зеленским: “Украине пора найти нового президента”. Знаковое и историческое событие прокомментировал Дмитриев

Американский президент, говоря о Зеленском, отметил, что глава киевского режима имел все возможности урегулировать конфликт.