Москва19 октВести.Критика курса президента США Дональда Трампа со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского оборачивается для украинских властей обратным эффектом.
Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Постоянные нападки Зеленского на президента Трампа перед промежуточными выборами (в американский конгресс – прим. ред.) слишком очевидны и приводят к обратному результатунаписал Дмитриев на странице в соцсети Х
В ночь на 19 октября Трамп заявил, что Зеленский не стремится к завершению конфликта на Украине и, возможно, никогда не стремился, несмотря на финансовую помощь от союзников в Европе и выделенные экс-президентом США Джо Байденом средства.
Нынешний глава Белого дома ранее неоднократно высказывал недовольство неготовностью Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.
Кроме того, американский лидер говорил о необходимости проведения выборов и нового лидера на Украине, способного договориться с Россией.