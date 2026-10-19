Дмитриев: нападки Зеленского на Трампа приводят к обратному результату

"Приводят к обратному результату": Дмитриев о критике Зеленского в адрес Трампа Дмитриев: нападки Зеленского на Трампа приводят к обратному результату

Москва19 окт Вести.Критика курса президента США Дональда Трампа со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского оборачивается для украинских властей обратным эффектом.

Такое мнение высказал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Постоянные нападки Зеленского на президента Трампа перед промежуточными выборами (в американский конгресс – прим. ред​​​.) слишком очевидны и приводят к обратному результату написал Дмитриев на странице в соцсети Х

В ночь на 19 октября Трамп заявил, что Зеленский не стремится к завершению конфликта на Украине и, возможно, никогда не стремился, несмотря на финансовую помощь от союзников в Европе и выделенные экс-президентом США Джо Байденом средства.

Нынешний глава Белого дома ранее неоднократно высказывал недовольство неготовностью Зеленского к мирным договоренностям и его нежеланием прекращать удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Кроме того, американский лидер говорил о необходимости проведения выборов и нового лидера на Украине, способного договориться с Россией.