Москва8 ноя Вести.Мирные инициативы президента США Дональда Трампа по Украине завершатся успешно, несмотря на противодействие главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Он отметил, что Зеленский всегда был настроен против Трампа и любых предложений, которые бы принесли Украине мир.

Мирные инициативы президента Трампа увенчаются успехом, несмотря на сопротивление сторонников войны написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Дональд Трамп анонсировал подготовку масштабной мирной сделки по украинскому конфликту. Он подчеркнул, что она может затронуть вопросы новой системы безопасности между Россией и европейскими государствами.

Владимир Зеленский в ответ заявил, что обсуждение этих вопросов с Россией якобы опасно.

Кирилл Дмитриев отметил, что действия Зеленского и сторонников его точки зрения вызывают вопросы.