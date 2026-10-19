Дмитриев: Трамп раскрыл истинные намерения Зеленского по конфликту на Украине Дмитриев: слова Трампа раскрывают истинные мотивы Зеленского в конфликте

Москва19 окт Вести.Президент США Дональд Трамп раскрыл подлинные мотивы главы киевского режима Владимира Зеленского, из-за которых боевые действия на Украине продолжаются.

На это обратил внимание спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Ранее Трамп заявил, что Зеленский, которого спонсируют многие страны Европы и финансово поддерживал предыдущий американский президент Джо Байден, "не хочет и, вероятно, никогда не хотел" завершения украинского конфликта.

Президент Трамп разоблачает истинные мотивы Зеленского ​​​... Понимание истинных мотивов затягивания конфликта — важный шаг на пути к миру написал Дмитриев в Telegram-канале

Ранее гендиректор РФПИ отметил усилия американского президента в урегулировании украинского кризиса, благодаря чему, по словам спецпредставителя президента РФ, перспектива провести выборы на Украине становится все более реалистичной.