Москва18 нояВести.Американский лидер Дональд Трамп стремится к мирному урегулированию на Украине, а европейские политики продолжают разжигать конфликт.
Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
Пока президент Трамп и его команда стремятся к миру на Украине, европейские разжигатели войны предсказуемо продолжают разжигать войнунаписал глава РФПИ в соцcети X
Ранее глава Белого дома отметил, что Киев проигрывает в конфликте с Россией. Он также добавил, что Москва в конфликте действует не в полную силу.