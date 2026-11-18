Дмитриев: Трамп стремится к миру на Украине, а Европа разжигает там конфликт Дмитриев: европейские политики продолжают разжигать конфликт на Украине

Москва18 ноя Вести.Американский лидер Дональд Трамп стремится к мирному урегулированию на Украине, а европейские политики продолжают разжигать конфликт.

Об этом заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Пока президент Трамп и его команда стремятся к миру на Украине, европейские разжигатели войны предсказуемо продолжают разжигать войну написал глава РФПИ в соцcети X

Ранее глава Белого дома отметил, что Киев проигрывает в конфликте с Россией. Он также добавил, что Москва в конфликте действует не в полную силу.