Трамп завил, что Украина проигрывает в конфликте с РФ

Трамп раскрыл неприятную для Украины правду Трамп завил, что Украина проигрывает в конфликте с РФ

Москва16 ноя Вести.Президент США Дональд Трамп завил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Такое мнение он выразил во время общения с журналистами в Вашингтоне перед вылетом на саммит АТЭС.

Глава Белого дома добавил, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином денуклеаризацию, Иран и Украину на предстоящей встрече.

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Также президент США заявил, что Россия, по его мнению, действует не в полную силу на Украине.