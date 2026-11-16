Москва16 нояВести.Президент США Дональд Трамп завил, что Украина проигрывает в конфликте с Россией. Такое мнение он выразил во время общения с журналистами в Вашингтоне перед вылетом на саммит АТЭС.
Глава Белого дома добавил, что обсудит с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином денуклеаризацию, Иран и Украину на предстоящей встрече.
Поговорим о моей любимой теме - Украине. Украина проигрываетсказал Трамп
Также президент США заявил, что Россия, по его мнению, действует не в полную силу на Украине.