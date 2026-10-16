Трамп пообещал раскрыть правду о зачинщиках конфликта на Украине Трамп пообещал со временем раскрыть подробности начала конфликта на Украине

Москва16 окт Вести.Президент США Дональд Трамп заявил, что детально осведомлен об обстоятельствах начала украинского конфликта. Американский лидер также пообещал предать эти сведения огласке, но сделать это намерен тогда, когда наступит подходящий момент.

Об этом Трамп заявил, отвечая на вопросы журналистов у Белого дома. У американского лидера спросили об истинных виновниках начала военных действий на Украине. В ответ на это Трамп заявил, что обладает всей полнотой информации по этому поводу.

Я знаю все детали [начала конфликта на Украине] ясно? И в какой-то момент я раскрою эти подробности сказал Трамп

Глава Белого дома ранее уже неоднократно говорил о том, что украинский конфликт никогда бы не начался, если бы он одержал победу на выборах 2020 года.

Он также возлагал ответственность за эскалацию ситуации на предыдущие администрации 44-го президента США Барака Обамы и 46-го американского лидера Джо Байдена. При этом, Трамп также отмечал, что глава киевского режима Владимир Зеленский не стремится к реальному дипломатическому урегулированию.