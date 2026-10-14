Трамп: Байден и его отношение к РФ – одна из причин начала конфликта на Украине

Трамп назвал причину начала конфликта на Украине Трамп: Байден и его отношение к РФ – одна из причин начала конфликта на Украине

Москва14 окт Вести.Бывший американский лидер Джо Байден и его отношение к России являются одной из причин начала конфликта на Украине. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, если бы он был президентом вместо Байдена, конфликта бы не случилось.

Отчасти эта война [конфликт на Украине] началась именно потому, что Байден повсюду насмехался над Россией и всеми остальными, совершенно не понимая, что делает заявил Трамп в интервью телекомпании Gray Media

11 октября Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский по разным причинам уклоняется от урегулирования конфликта на Украине, а в этой стране давно назрела необходимость провести президентские выборы.