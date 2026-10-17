Москва17 окт Вести.Конфликт на Украине возник из-за коррупции экс-президента США Джо Байдена. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев на своей странице в соцсети Х.

Упоминал об этом ранее: украинский конфликт возник из-за коррупции Байдена написал Дмитриев, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о причинах украинского конфликта

Ранее действующий глава Белого дома в ходе общения с журналистами заявил, что администрация бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена была коррумпирована, использовала власть как оружие, а также совершила много плохих поступков, связанных с Украиной. Трамп также отметил, что украинский конфликт не начался бы, если бы результаты президентских выборов в США в 2020 году не были подтасованы.