Дмитриев: западные СМИ молчат о коррупции на Украине

Западные СМИ замалчивают коррупцию на Украине, заявил Дмитриев Дмитриев: западные СМИ молчат о коррупции на Украине

Москва25 сен Вести.Западные СМИ замалчивают коррупцию на Украине, заявил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал обыски Национального антикоррупционного бюро Украины у экс-главы Агентства оборонных закупок Арсена Жумадилова, в ходе которых сотрудники НАБУ обнаружили 140 миллионов долларов наличными.

Почему традиционные СМИ молчат об этом? написал Дмитриев в соцсети X

Ранее он заявил, что Евросоюз и Великобритания продолжают оставаться в плену идей экс-главы Белого дома Джо Байдена, в то время как его преемник Дональд Трамп пытается наладить диалог с Россией.